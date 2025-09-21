Bakan Yumaklı duyurdu: 265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandı

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, su kaynaklarını verimli kullanmak ve vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak için büyük önem taşıdığını belirtti.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Yapımına geçen yıl bahar aylarında başladığımız 265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi’nin ilk aşamasını tamamladık. Böylece Uşak’ın içme suyuna can suyu olacak Baltalı Göleti’nden su aktarılmaya başlandı."

12,5 KİLOMETRELİK İLETİM HATTI TAMAMLANDI

Proje kapsamında yaklaşık 12,5 kilometre boru döşendiğini belirten Bakan Yumaklı, Baltalı Göleti’nin suyunun Uşak’ın ana içme suyu kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı Arıtma Tesisi’ne ulaştırıldığını söyledi. Yumaklı, “Uşak için hayati dereceye sahip olan proje ile Baltalı Göleti’nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi’ne saniyede 50 litre su aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, ikinci kısımda bir regülatör ve terfi merkezinin inşa edileceğini açıkladı. Çalışmalar kapsamında 5,6 kilometre daha çelik boru döşenecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Baltalı Göleti’nden Uşak’a yılda 2,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak. Bakan Yumaklı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Proje tamamen bittiğinde Uşak halkına yılda 2,21 milyon metreküp su verilmiş olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”