Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezinin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

“YANGININ FABRİKANIN ÖNÜNE SİRAYET ETMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının atık malzemelerden oluşan geniş bir alanda başladığını belirtti.

Kandemir, "Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çevre güvenliğiyle ilgili çalışmalarını yaptı. Güneyde konutlar bölgesinde ekiplerimiz konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru olan bölümde mısır tarlaları var. Ekiplerimiz o bölgeyi de koruma altına almaya çalışıyor." dedi.

Rüzgarın yangını büyütme ihtimaline karşı dikkatli olduklarını belirten Kandemir, "Saat 13.00-14.00 arası rüzgar hızı biraz daha artacak. O zamana kadar yangını kontrol altına alırsak büyümeden önleriz diye düşünüyorum. Fabrikanın yanındaki seralara çok küçük bir sirayet oldu, onun da önüne geçtik. Ekiplerimiz o bölgede konuşlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Yangına toplam 40 araçla müdahale edildiği açıklandı.