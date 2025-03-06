Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi: İşte aranan şartlar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genç girişimciler için 6,25 milyar lira kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği kapsamında, 5 milyar lira teminat karşılığında genç girişimcilere finansman desteği sunulacak.
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Şimşek, EBRD ile hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonomi programı kapsamında girişimcileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Şimşek, gençlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullandıklarını vurguladı.
Yeni destek paketinden 35 yaşından küçük girişimciler faydalanabilecek. Bakanlık, uygun koşullarla finansmana erişimi artırmayı hedefleyerek gençlerin girişimcilik ekosistemine daha güçlü adım atmalarını sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı