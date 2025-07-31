Bakan Şimşek’ten turizm açıklaması: “Ekonomimize güç katmaya devam ediyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 2025 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin turizm gelirinin yıllık bazda 62,9 milyar dolara, toplam ziyaretçi sayısının ise 62,7 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

“EKONOMİMİZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR”

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı.

Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.

Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor.”

Bakan Şimşek, açıklamasında özellikle bölgesel gerilimlere rağmen turizm sektörünün dirençli yapısına dikkat çekerek, güçlü performansın devam ettiğini vurguladı.