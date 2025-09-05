Balık sezonu başladı: Hamsinin kilosu kaç TL?

İlk tezgah fiyatı, 1 kilogram hamsi için 200 TL olarak belirlendi. Balıkçılar, havaların soğumasıyla sazan stoklarının artmasını beklediklerini belirterek, yatırımcıların da bu gelişmelerden umutlu olduğunu ifade etti.

Diğer balık fiyatları:

İstavrit: 100 TL/kg

Mezgit: 150 TL/kg

Barbun: 200 TL/kg

Mırmır: 250 TL/kg

Çupra: 250 TL/kg

Kefal: 100 TL/kg

Torik: 500 TL/kg

Ne Anlama Geliyor?

Hamsi fiyatı 200 TL/kg ile bu yılki sezon başlangıcında en dikkat çeken rakam oldu. Özellikle Karadeniz sahil bölgelerinde her gelir grubundan tüketici tarafından tercih edilen bir balık türü olması nedeniyle, fiyat sosyal medyada da yoğun şekilde konuşuluyor.

Diğer balık fiyatları incelendiğinde; torik gibi büyük ve talep gören balıklar 500 TL/kg ile listelerin en üstünde yer alırken, kefal ve istavrit gibi daha yaygın ve uygun fiyatlı türler 100 TL/kg seviyelerinde bulunuyor.