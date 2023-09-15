Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları

2023 yılı, emekliler için birçok bankanın cazip promosyon teklifleri sunarak dikkat çektiği bir yıl oldu. Emeklilik dönemi, maddi rahatlık ve finansal güvence arayışında olan birçok kişi için büyük bir önem taşıyor ve bu noktada bankalar, emeklilere özel avantajlar sunarak onların yanında yer alıyor. İşte 2023 emekli promosyonlarında öne çıkan bazı bankaların teklifleri:

2023 EMEKLİ PROMOSYONLARI: EMEKLİLER İÇİN FİNANSAL GÜVENCE

İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank, ING Bank, Şekerbank, Finansbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi önde gelen bankalar, emekliler için çeşitli nakit promosyonlar sunuyorlar. Emekli maaşı tutarına göre değişen bu promosyonlar, emeklilerin finansal geleceklerine katkıda bulunuyor ve banka tercihi yaparken dikkate alınması gereken önemli bir faktör haline geliyor. Genel olarak promosyon ödemeleri taahhütname imzalandıktan sonra takip eden ilk aylarda hesaba yatırılmaktadır.

Bu yazımızda, farklı bankaların emeklilere sunduğu promosyon tekliflerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hangi bankanın hangi şartlarla ne kadar promosyon sunduğunu öğrenerek, emeklilik döneminizi daha kazançlı hale getirebilirsiniz. Unutmayın, finansal geleceğinizi şekillendirmek için doğru banka tercihi önemli bir adım olabilir. Şimdi, 2023 emekli promosyonlarını yakından incelemeye başlayalım.

İŞ BANKASI

1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, İş Bankası'na tercih eden veya emekli maaşını taşıyan SGK emeklileri 7.500 TL'ye kadar promosyon alabilirler. Ayrıca, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemezler.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olanlara 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunar. Ek olarak, ek bir koşul olmadan aylık geliri 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL ve 10.000 TL üzerindekiler için 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklileri, 7.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 12 ay boyunca Axess veya Wings sahibi olacaklara 1.500 TL chip-para ile toplamda 8.500 TL ödül fırsatından yararlanabilirler.

HALKBANK

3.500 TL altında maaş alanlara: 3.000 TL.

3.500 TL - 7.499 TL arasında maaş alanlara: 3.500 TL.

7.500 TL - 9.999 TL arasında maaş alanlara: 4.500 TL.

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 5.000 TL.

ING BANK

ING Bank, emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemesi yapar. Örnek olarak, 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında maaş alanlara 5.950 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında maaş alanlara 7.650 TL, ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapar.

ŞEKERBANK

0-3.499 TL aralığında maaş alanlara: 3.000 TL.

3.500-7.499 TL arasında maaş alanlara: 3.500 TL.

7.500-9.999 TL arasında maaş alanlara: 4.500 TL.

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 5.000 TL.

FİNANSBANK

0-3.499 TL aralığındaki maaşlar için: 4.800 TL.

3.500-7.499 TL aralığındaki maaşlar için: 5.600 TL.

7.500-9.999 TL aralığındaki maaşlar için: 7.200 TL.

10.000 TL ve üzeri maaşlar için: 8.000 TL.

ZİRAAT BANKASI

0-3.499 TL aralığındaki maaşlar için: 3.000 TL.

3.500-7.499 TL aralığındaki maaşlar için: 3.500 TL.

7.500-9.999 TL aralığındaki maaşlar için: 4.500 TL.

10.000 TL ve üzeri maaşlar için: 5.000 TL.

VAKIFBANK

3.500 TL'ye kadar maaş alanlara 3.000 TL.

3.500 TL - 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL.

7.500 TL - 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL.

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon ödenir.