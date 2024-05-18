Bankacılık sektörünün tahminleri Merkez Bankası'nın hedeflerinin üstünde! Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'dan açıklama

Bankacılık sektörünün yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın tahminin çok üstünde. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu açıkladı. Baştuğ, kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini de belirtti.

Bankacılık sektörünün tahminleri Merkez Bankası'nın hedeflerinin üstünde! Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'dan açıklama
Editör: Haber Merkezi
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Finansmanın yüzde 88'ini sağlayan bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın tahminden daha yüksek enflasyon öngörüyor.

Adanalı iş insanlarının ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ekonomiye yönelik değerlendirmeler yaptı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 38 olduğunu hatırlatan Baştuğ, kendi tahmininin ise yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu kaydetti.

Baştuğ, enflasyonla asıl mücadelenin yüzde 40’lı seviyelerin ardından başlayacağını ifade etti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, geçen yıl büyümenin tüketimden kaynaklandığını söyledi. Baştuğ, "Çılgınca bir tüketim yapıldı. Bunun baskılanması, düşmesi lazım. Ülke olarak tüketimle ilgili olarak sakinleşmemiz lazım, daha az tüketmemiz ve büyümeyi başka kaynaklardan elde etmemiz lazım" dedi.

Baştuğ, enflasyonun dizginlenmesi ve tüketimin yavaşlaması için kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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