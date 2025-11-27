Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi? İşte 2025 yılında elde edilen gelir

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanan 101 binden fazla yükümlünün ödemeleriyle 2025 yılı içerisinde 26 milyar 205 milyon lirayı aşan rekor bir gelir elde edildiği açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Bedelli askerlik uygulamasından 2025 yılı boyunca elde edilen toplam gelir miktarı duyuruldu. Yıl içerisinde 101 bin 212 kişi tarafından gerçekleştirilen ödemelerle, Hazine'ye toplamda 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir sağlandığı kaydedildi.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN DE ÖNEMLİ KATKI

Bu yıl içerisinde silah altına alınan yükümlülerin toplam sayısı 328 bin 936 olarak gerçekleşirken, bu kişilerden 101 bin 212’si bedelli askerlik hizmetinden yararlanmayı tercih etti.

Bedelli askerlik uygulamasının yanı sıra, dövizle askerlik hizmetine müracaat edenlerin sayısı ise 5 bin 890 olarak tespit edildi. Bu hizmetten elde edilen gelir de ülkeye önemli bir döviz katkısı sağladı. Dövizle askerlikten toplanan 33 milyon 757 bin 242 Avro da hazineye gelir olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, bedelli askerlik hizmetinin yürürlüğe girdiği 2019 yılından günümüze kadar geçen sürede, toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi yükümlü askerlik hizmetine tabi tutulmuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bedelli askerlik bütçeyi nasıl etkiledi?
