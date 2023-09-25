Beklenen karar geliyor! Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! ÖTV'siz cep telefonu

Milyonları özellikle de gençleri yakından ilgilendiren kritik Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Bu hafta içi yapılması planlanan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına 'bu işi çözelim' talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin ele alınması bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre; deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son noktanın ele alınacağı toplantıda, terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.

BEKLENEN KARAR GELİYOR!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak. Meclise sunulacak İstanbul kentsel dönüşüm yasasına son şekli kabinede verilecek. Bakan Özhaseki kanunun detaylarını kabinede paylaşacak ve nihayete erecek.

Bakan Özhaseki'nin deprem konutlarında gelinen son durum ile ilgili de kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. New York'ta düzenlenen BM Genel kurulunda iklim değişikliği ile ilgili ele alınan konular da kabinede sunulacak.

"ÖTV'SİZ CEP TELEFONU" DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

7 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği "ÖTV'siz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşmasında "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını vermişti.

Fiyatı 10 bin liraya kadar olacak 15 model ve markayı kapsayacak kampanyadan yararlanma şartlarının ne olduğu da kararlaştırılacak.