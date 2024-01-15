Beklenen oldu, sıfır otomobile zam geldi! İşte zam oranları...

Sıfır araç almak gün geçtikçe zorlaştı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte bir çok marka fiyat güncelleme çalışmalarına başlamıştı. Beklenen oldu ve sıfır araçlarıa zam geldi Peki zam oranı nedir? İşte yanıtı...

Beklenen oldu, sıfır otomobile zam geldi! İşte zam oranları...
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Sıfır otomobil fiyatları 2023 yılı boyunca getirilen önlemlere rağmen yüzde 100’e yakın artış yaşadı. Temmuz ayından Aralık sonuna kadar indirim ve kampanya yapılmasına rağmen markaların modelleri tek tek incelendiğinde ortalama 400 bin liralık artış olduğu görüldü. Ve 2024 yılının gelmesi ile de yeni fiyat listeleri ortaya çıktı. Sıfır araç fiyatları beklendiği üzere yüzde 2 ila yüzde 4 arasında zamlandı. Piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise liste fiyatına göre 710 bin lira oldu.

“ENFLASYON VE KUR SIFIR ARAÇ FİYATLARINA YANSIYACAK”

Beklenen oldu, sıfır otomobile zam geldi! İşte zam oranları... - Resim : 1

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu düzenlediği basın toplantısında sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroldu, araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren otomotiv fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi.

“Ocakta başladı ama şimdi bu doğal, yani enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Enflasyonda hem yerleşmiş bir enflasyon var hem de aylık 3-4 temposunda bir enflasyon var” ifadelerini kullanan Cengiz Eroldu, “Fiyatlara yansıdığını göreceğiz zaten. Ocak ayında da benim gördüğüm, yüzde 2 ile yüzde 4 arasında en azından görebildiğim markalarda fiyat artışları var. Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Ama kaçınılmaz bir şey yani bu. Bazen fiyat indirimleri de olduğunu görebiliyorsunuz” diye yorumda bulundu.

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