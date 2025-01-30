Benzin ve motorine son zamlar! Güncel fiyatlar açıklandı

En son 16 Ocak’ta motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı ise 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş arttı.

İşte 30 Ocak 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.22 TL

Motorin (Mazot): 47.28 TL

LPG (Otogaz): 26.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.07 TL

Motorin: 47.17 TL

LPG: 25.89 TL

Ankara

Benzin: 46.72 TL

Motorin: 47.95 TL

LPG: 26.39 TL

İzmir

Benzin: 47.10 TL

Motorin: 48.32 TL

LPG: 26.24 TL