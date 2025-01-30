Benzin ve motorine son zamlar! Güncel fiyatlar açıklandı
Geçtiğimiz hafta sonu benzin ve motorine zam gelmişti. Peki, hafta sonu yaklaşırken akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik var mı? 30 Ocak Salı günü itibarıyla benzin ve motorinde herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor.
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En son 16 Ocak’ta motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatı ise 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş arttı.
İşte 30 Ocak 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.22 TL
Motorin (Mazot): 47.28 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.07 TL
Motorin: 47.17 TL
LPG: 25.89 TL
Ankara
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 47.95 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir
Benzin: 47.10 TL
Motorin: 48.32 TL
LPG: 26.24 TL