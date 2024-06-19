Benzin ve motorine zam yolda

Kurban Bayramı'nın ardından akaryakıta zam yolda... Benzinin ve motorinin litre fiyatlarına Cuma gününden itibaren 1 lira 30 kuruş artış bekleniyor.

Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Editör: Haber Merkezi

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim devam ediyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise 40,3 lira…

Benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# benzin # motorin # zam
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