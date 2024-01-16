Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 16 Ocak 2024!

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte yanıtı...

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL

İstanbul Anadolu yakası

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.75 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.36 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.69 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL

İzmir