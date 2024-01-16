Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 16 Ocak 2024!

Araç sahipleri başta olmak üzere bir çok vatandaş akaryakıt fiyatlarını gün gün takip ediyor ve Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? sorularının yanıtını arıyor. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve brent petrol fiyatları fiyat değişimlerinde etkili oluyor. İşte 16 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları..

Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 16 Ocak 2024!
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte yanıtı...

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine, mazota indirim ya da zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 16 Ocak 2024! - Resim : 1

İstanbul Avrupa yakası

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL

İstanbul Anadolu yakası

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.75 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.96 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.36 TL

Ankara

  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.69 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL

İzmir

  • İzmir’de benzin litre fiyatı: 37.66 TL
  • İzmir’de motorin litre fiyatı: 49.92 TL
  • İzmir’de LPG litre fiyatı: 19.47 TL
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