Berber ve kuaför tarifelerine dev zam!

Erkek berber ve kuaförleri, dükkan kiralarının artmaya devam etmesiyle zor günler geçiriyor. Bazıları dükkanlarını kapatıp başka yerlerde kalfa olarak çalışmayı tercih ederken bazıları ise başka alanlarda girişimcilik ile ilgili şanslarını deniyorlar.

Kiralarla birlikte temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat artışlarına karşı en son zammı geçen ocak ayı yapan berberler, kısa bir süre önce yeni fiyat tarifesine geçiş yaptı. Berberler, özellikle son 6 ayda fiyat artışlarının etkisiyle 10 kişiden 1’inin tıraşı evde kendi imkanlarıyla olmaya başladığını söylüyor.

EN DÜŞÜK FİYAT 60 TL OLDU

Son fiyat tarifesine göre ‘C’ segmenti denen gelir seviyesi düşük ilçelerde sakal tıraşı 40 TL’den 60 TL’ye, yıkama dahil saç kesimi 70 TL’den 90 TL’ye, saç, sakal, yıkama ve fön, 100 TL’den 150 TL’ye, çocuk tıraşı ise 50 TL’den 70 TL’ye çıktı.

Bebek, Etiler, Ulus gibi lüks semtlerde ise sakal tıraşı 300, saç kesimi ve yıkama 700, saç-sakal-yıkama ve fön 1.000 TL olarak belirlendi. Fiyatları belirleyen en büyük kriter ise bölgesine göre dükkanların kira bedelleri oldu.

Kaynak: gazetevatan.com