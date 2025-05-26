BIST 100 endeksi günün ilk yarısında düşüşte

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 9.350,55 puana geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında düşüşte
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Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan azalan BIST 100 endeksi, düşüş eğiliminde hareket etti. Toplam işlem hacmi ise 30,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,8, holding endeksi yüzde 0,04 oranında değer kaybederken; sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 3,99 ile finansal kiralama ve faktoring olarak öne çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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