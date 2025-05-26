Prizden çıkan dehşet: Gizli kamera düzeneği ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinin üç odasını apart dairesine çevirip günlük olarak kiraya veren bir ev sahibinin, prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Prizden çıkan dehşet: Gizli kamera düzeneği ortaya çıktı
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Olay, Kınıklı Mahallesi Bursa Caddesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F. isimli şahıs, evinin alt katını bölerek üç ayrı apart dairesi haline getirdi ve bu odaları günlük kiraya vermeye başladı.

Dairelerden birini kiralayan müşteri, odada bulunan üçlü prizde yanan ışığı fark ederek şüphelendi. Prizi yerinden söken kiracı, içine gizlenmiş bir kamera ve hafıza kartı buldu. Odanın diğer köşesindeki prizde de benzer bir düzenekle karşılaşan kiracı durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aparttaki diğer iki odada da aynı şekilde konumlandırılmış gizli kameralar tespit etti. Gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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