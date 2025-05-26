Prizden çıkan dehşet: Gizli kamera düzeneği ortaya çıktı

Olay, Kınıklı Mahallesi Bursa Caddesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F. isimli şahıs, evinin alt katını bölerek üç ayrı apart dairesi haline getirdi ve bu odaları günlük kiraya vermeye başladı.

Dairelerden birini kiralayan müşteri, odada bulunan üçlü prizde yanan ışığı fark ederek şüphelendi. Prizi yerinden söken kiracı, içine gizlenmiş bir kamera ve hafıza kartı buldu. Odanın diğer köşesindeki prizde de benzer bir düzenekle karşılaşan kiracı durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aparttaki diğer iki odada da aynı şekilde konumlandırılmış gizli kameralar tespit etti. Gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.