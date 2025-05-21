Borsa gün ortasında ekside: BIST 100 9.458 puana geriledi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,33 puan kaybeden BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 33 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 oranında sınırlı bir artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 1,39'luk düşüşle ulaştırma sektörü olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda ise ABD'nin mali durumu ve Fed yetkililerinin, ticaret tarifelerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik açıklamaları risk iştahını sınırlıyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD’de açıklanacak haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puan seviyeleri destek, 9.500 ve 9.600 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.