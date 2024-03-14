Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 8.941,46 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,23 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.941,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Akaryakıt'a dev zam! Benzin ve motorine zam geliyor... 14 Mart akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt'a dev zam! Benzin ve motorine zam geliyor... 14 Mart akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Altın fiyatlarında tahminler yukarı doğru! 14 Mart altın fiyatları...Altın fiyatlarında tahminler yukarı doğru! 14 Mart altın fiyatları...Ekonomi
# borsa
Çok Okunanlar
Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor!
Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor!
Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek tutarda cezası var! Son gün yaklaşıyor
Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek tutarda cezası var! Son gün yaklaşıyor
Meteoroloji uyarıyor! 14 Mart hava durumu!
Meteoroloji uyarıyor! 14 Mart hava durumu!
Doğalgaz ücretsiz olacak mı?
Doğalgaz ücretsiz olacak mı?
Feci kaza! İki polis memuru şehit oldu...
Feci kaza! İki polis memuru şehit oldu...
Öne Çıkanlar Erdoğan Batı'ya seslendi: "Filistinli çocuklara borcumuz var" - Ulusal Haber Erdoğan Batı'ya seslendi: "Filistinli çocuklara borcumuz var" - Ulusal Haber Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir! Baş ağrısı bir türlü bitmeyenlere... Aslında sorun baş ağrısı olmayabilir!