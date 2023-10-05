Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 165,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,28 ve holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile bilişim oldu.

Bu arada, Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden işsizlik maaşı başvurularının iş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, açıklanan verilerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentilerin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de Fed'in bir sonraki faiz adımına yönelik ipuçları verebileceğini aktardı.