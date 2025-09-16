Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseliş eğilimini korudu. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,48 puan artışla 11.011,73 puana çıktı. Yüzde 0,1’lik değer kazancıyla psikolojik eşik olarak görülen 11 bin puanın üzerinde kalmayı başaran BIST 100, yatırımcılara iyimser sinyaller verdi.

Toplam işlem hacmi 71,3 milyar lira olarak kaydedildi. Ancak bankacılık endeksi yüzde 0,5, holding endeksi ise yüzde 0,74 değer kaybetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 7,89 ile finansal kiralama faktoring oldu. En çok kaybettiren ise yüzde 1,44 düşüş yaşayan ulaştırma sektörü olarak öne çıktı.

Bankacılık ve holding hisselerinde yaşanan düşüşe rağmen BIST 100’ün pozitif seyretmesi, özellikle finans dışı sektörlerdeki hareketliliğin etkili olduğunu gösterdi.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD-Çin görüşmeleri de piyasalarda yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Avrupa borsaları günün ilk yarısında negatif seyir izlerken, Borsa İstanbul pozitif ayrışarak dünkü yükselişini sürdürdü.

YURT İÇİNDE KONUT VERİLERİ AÇIKLANDI

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Ağustos ayında KFE aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 31,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında ABD’de açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Teknik açıdan bakıldığında BIST 100 endeksi için 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.