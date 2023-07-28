Borsa İstanbul'da 7.000 puan sınırı aşıldı!

Gün içi kazanımlar % 2,5'i aştığı BİST 100 Endeksi, 7.000 puan bandını aştı. Yeni bir rekor kırıldı. Haftayı %5'in üzerinden karla kapatması ön görülüyor!

Borsa İstanbul'da 7.000 puan sınırı aşıldı!
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BİST 100'de gün içinde ekonomik kazanımlar artmaya devam ediyor. Borsa tarihinde görmediği katma değer ile değerine değer katıyor. Borsa'da bugün kazanımların % 2,5 artarak 7000 bandını aştığı görüldü.

BİST 100 Endeksi, 7.030 puana kadar tırmandı. Bugün yaşanan yükselişlerle birlikte BİST 100 Endeksi, haftayı %5.30 değer ile kapatması bekleniyor.

Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladıEkonomi

 Borsa İstanbul'da 7.000 puan sınırı aşıldı! - Resim : 2

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