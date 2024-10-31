Borsa İstanbul'da düşüş: BIST 100 endeksi günü kayıpla kapattı

Sektörel bazda raporlama, bankacılık yüzde 1,56, holding yüzde 1,33 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile sigorta kesintisi, en fazla değer kaybı sektör yüzde 3,02 düşüşle ticaret sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimiyle artan siyasi performanslar ve açıklanacak olan istihdam raporu nedeniyle olumsuz bir seyir gözleniyor. İstihdam verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına dair ipuçlarının ortaya çıkması bekleniyor.

Analistler, söz konusu mali piyasanın hisselerinin görünümü üzerinde etkili olabileceğine işaret ederken, devam eden tarihin sezonunun hissini ve sektör bazında para birimlerinin artırılabileceğini belirtti.

Yurt içinde Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan yarın istihdam raporu, Çin ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verilerinin takip edilmeyi ifade eden analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700'ün desteklendiğini, 9.100 ve 9.200 puanın direnç noktasının olduğunu kaydetti.