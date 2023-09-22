Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı!
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı geldi. Borsa İstanbul, Sosyal medya üzerinden yapılan yatırım tavsiyelerinin tehlikeli olabileceğine dikkat çekti, ‘Doğru ve güvenilir bilgiden şaşmayın’’ uyarısı yaptı.
Borsa İstanbul’a her geçen gün artan ilgi tehlikeyi de beraberinde getirdi. Borsa İstanbul ise spekületif paylaşım yapanlara karşı yatırımcılarını uyardı.
YATIRIMCILARA ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Borsa İstanbul, paylaştığı bir video ile son dönemde karar verirken sosyal medyadan etkilen yatırımcılara çağrıda bulundu.
‘’Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme’ uyarısı ise borsa meraklıları arasında geniş yankı buldu.
Öte yandan manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası da 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.
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