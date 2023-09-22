Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı!

Borsa İstanbul’a her geçen gün artan ilgi tehlikeyi de beraberinde getirdi. Borsa İstanbul ise spekületif paylaşım yapanlara karşı yatırımcılarını uyardı.

YATIRIMCILARA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Borsa İstanbul, paylaştığı bir video ile son dönemde karar verirken sosyal medyadan etkilen yatırımcılara çağrıda bulundu.

‘’Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme’ uyarısı ise borsa meraklıları arasında geniş yankı buldu.

Öte yandan manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası da 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.