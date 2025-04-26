Borsada haftanın kazananları ve kaybedenleri belli oldu

Borsa İstanbul, 21-25 Nisan haftasında yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle yükseliş gösterdi. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 oranında değer kazancıyla kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 2,65, sanayi endeksi ise yüzde 1,63 oranında haftalık bazda yükseldi.

Ekonomim'e göre, sektör endeksleri arasında haftalık bazda en çok kazandıran sektör yüzde 20,07 artışla finansal kiralama faktoring oldu. Öte yandan, yüzde 3,12'lik düşüş yaşayan sigorta sektörü, haftanın en çok değer kaybeden sektörü olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında hafta boyunca en yüksek performansı yüzde 21'lik artışla Borusan Yatırım (BRYAT) gösterdi. Borusan’ı yüzde 15,07 ile Tofaş (TOASO) ve yüzde 13,37 ile Galatasaray Sportif (GSRAY) izledi.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Geçtiğimiz hafta yatırımcısına en çok kaybettiren hisse yüzde 17,99 düşüş yaşayan Grainturk Holding (GRTHO) oldu. Onu yüzde 11,24 kayıpla Mia Teknoloji (MIATK) ve yüzde 9,63 kayıpla Enerya Enerji (ENERY) takip etti.

BIST 100’de haftalık toplam işlem hacmi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle bir günlük eksikle 375 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hafta boyunca en çok işlem gören hisse 24 milyar 839 milyon TL hacimle Akbank (AKBNK) oldu. Türk Hava Yolları (THYAO) 23 milyar 597 milyon TL ile ikinci, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ise 23 milyar 587 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HİSSELER

BIST 100 endeksinin toplam piyasa değeri, haftalık bazda sınırlı bir yükselişle 8 trilyon 575 milyar TL'ye ulaştı.

Endekste piyasa değeri en yüksek hisse 616 milyar 968 milyon TL ile Aselsan (ASELS) olurken, onu 438 milyar 495 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) ve 430 milyar 920 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN) izledi.