Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,66, avro/TL yüzde 1,08, altının gram satış fiyatı yüzde 2,09 değer kazandı. Öte yandan Borsa İstanbul 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle rekor tazeledi.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,40, dolar/TL yüzde 0,66, avro/TL yüzde 1,08, altının gram satış fiyatı yüzde 2,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.837,07 ve en yüksek 8.060,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 8.056,12 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,09 değer kazancıyla 1.663 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,06 artışla 11.029 liraya yükseldi.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? - Resim : 1

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EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSE SENEDİ FONLARI OLDU

Geçen hafta sonu 2.677 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.732 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazancıyla 26,7180 liraya avro ise yüzde 1,08 kazançla 28,9610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,79 ile "Hisse senedi fonları" oldu.

Borsa günü rekorla kapattıBorsa günü rekorla kapattıEkonomi
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