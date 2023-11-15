Bütçe Ekim Ayında da Açık Verdi

Bütçe ekimde de açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 608,1 milyar lira, faiz dışı açığı 70,4 milyar lira oldu.

Bütçe Ekim Ayında da Açık Verdi
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Bütçe açığı kapanmıyor. Ocak-ekim döneminde açık 600 milyar lirayı aştı.

Bütçe açığı ekim ayında 95,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 608,1 milyar lira, faiz dışı açığı 70,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, ekim ayında bütçe giderleri 569,2 milyar lira; bütçe gelirleri ise 473,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 521,8 milyar lira, bütçe gelirleri 3 trilyon 913,7 milyar lira ve bütçe açığı 608,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 984,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 70,4 milyar TL olarak kaydedildi.

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# bütçe açığı # ekim
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