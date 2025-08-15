Bütçede rekor açık: 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı temmuz ayı verilerine göre, merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 120,8 milyar TL olurken, gelirler 1 trilyon 96,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece temmuz ayındaki bütçe açığı 23,9 milyar TL oldu. Faiz dışı giderler 986,2 milyar TL, faiz dışı fazla ise 110,7 milyar TL olarak kaydedildi.

7 AYDA AÇIK 1 TRİLYON 4,3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Ocak-temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri toplamda 7 trilyon 699,8 milyar TL, bütçe gelirleri ise 6 trilyon 695,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki toplam bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL'ye yükseldi. Faiz dışı bütçe giderleri 6 trilyon 453,8 milyar TL, faiz dışı fazla ise 241,7 milyar TL olarak hesaplandı.

PERSONEL GİDERLERİNDE YÜZDE 35 ARTIŞ

2025’in ilk 7 ayında personel giderleri yüzde 35,1 artışla 2 trilyon 69 milyar 881 milyon TL’ye ulaştı. Bu kalemdeki harcamalar, yıl için öngörülen 3 trilyon 475 milyar 521 milyon TL ödeneğin yüzde 59,6’sına denk geldi. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri de yüzde 32,9 artarak 249 milyar 851 milyon TL oldu.

Ocak-temmuz döneminde mal ve hizmet alım giderleri yüzde 49,2 artarak 493 milyar 303 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu kalem için bütçede öngörülen 1 trilyon 23 milyar 745 milyon TL ödeneğin yüzde 48,2’si kullanıldı. Cari transferlerdeki artış ise yüzde 37,8 oldu ve harcama 2 trilyon 901 milyar 331 milyon TL’ye yükseldi.

FAİZ GİDERLERİNDE YÜZDE 86,8 ARTIŞ

Devletin faiz giderleri 2025’in ilk 7 ayında yüzde 86,8’lik bir sıçramayla 1 trilyon 246 milyar 28 milyon TL’ye çıktı. Sermaye giderleri 549 milyar 325 milyon TL, sermaye transferleri 65 milyar 277 milyon TL, borç verme giderleri ise 124 milyar 840 milyon TL olarak belirlendi.

BÜTÇE GELİRLERİNDE YÜZDE 46,8 ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemine göre merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 46,8 artışla 6 trilyon 695 milyar 494 milyon TL’ye çıktı. Ancak 2024’te yüzde 54,1 olan bütçe gerçekleşme oranı bu yıl yüzde 52,3’e geriledi. Bu durum, gelir artışına rağmen hedefin gerisinde kalındığını gösterdi.

VERGİ GELİRLERİ 5,7 TRİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Vergi gelirleri 7 ayda yüzde 49,6 artışla 5 trilyon 721 milyar 293 milyon TL oldu. Bütçedeki vergi tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 51,4 olarak kayıtlara geçti.

Vergi kalemlerine göre; gelir vergisi yüzde 95,5, kurumlar vergisi yüzde 14,7, dahilde alınan KDV yüzde 59,4, ÖTV yüzde 37,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 70,5, ithalde alınan KDV yüzde 24,4, damga vergisi yüzde 55,6, harçlar yüzde 64,6 ve diğer vergi gelirleri yüzde 47,8 oranında arttı.

BÜTÇEDEKİ AÇIK DERİNLEŞİYOR

Hazine verilerine göre yılın ilk 7 ayında oluşan 1 trilyon TL’yi aşan bütçe açığı, yıl sonuna kadar kamu maliyesi üzerindeki baskının süreceğine işaret ediyor. Artan faiz giderleri ve personel harcamaları, bütçe dengesi açısından kritik riskleri beraberinde getiriyor.