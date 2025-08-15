Geri sayım başladı: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Taraftarların merakla sorduğu “Transfer dönemi ne zaman bitiyor?” sorusunun yanıtı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, transfer takviminin detaylarını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Geri sayım başladı: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Yayınlanma: Güncellenme:

Haziran ayında başlayan yaz transfer sezonu, kulüplerin kadrolarını yenilemesi ve güçlendirmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte özellikle Süper Lig'in dört büyük kulübü; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, dikkat çeken transfer hamleleriyle öne çıkıyor. Yıldız oyuncularla yapılan anlaşmalar, ligin heyecanını daha da artırmış durumda.

TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Transfer sezonunun ne zaman sona ereceği sorusu futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

CHP'de neler oluyor? Görevinden alındıCHP'de neler oluyor? Görevinden alındıGündem
Bursa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Bursa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Yurt
transfer
Günün Manşetleri
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
73 ilde dev uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi