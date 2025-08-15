Geri sayım başladı: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Haziran ayında başlayan yaz transfer sezonu, kulüplerin kadrolarını yenilemesi ve güçlendirmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte özellikle Süper Lig'in dört büyük kulübü; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, dikkat çeken transfer hamleleriyle öne çıkıyor. Yıldız oyuncularla yapılan anlaşmalar, ligin heyecanını daha da artırmış durumda.

TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Transfer sezonunun ne zaman sona ereceği sorusu futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.