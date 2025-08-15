Yerli savunmaya demirden destek: Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!

Sivas’ta düzenlenen “Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni”nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Tamamen yerli üretimle geliştirilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirten Uraloğlu, bu vagonların %95 yerlilik oranıyla üretildiğini ve stratejik araçların güvenli şekilde taşınmasını sağlayacağını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE MİLLİ HAMLELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Dün ambargolara, çifte standartlara ve diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye, bugün savunma sanayisi ürünleriyle dünya piyasalarına adeta mührünü vurdu.” dedi.

Savunma sanayisinin, ülkenin dış tehditlere karşı en güçlü kalkanı olduğunu belirten Uraloğlu, askeri araç taşıma vagonlarının bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Başta Altay tankı olmak üzere Korkut, Samur, Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı ve TOMA gibi stratejik öneme sahip araçların bu vagonlarla taşınacağı bildirildi.

ASKERİ VAGONLARDA YÜZDE 95 YERLİLİK

Teslim edilen UAIS tipi vagonların teknik özellikleri dikkat çekiyor. 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip vagonlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 104 askeri araçtan 78’ini taşıyabilecek kapasitede üretilen vagonların ilk 50 adedi TCDD Taşımacılık’a teslim edildi. Kalan 50 vagonun ise 2026 yılı içerisinde teslim edileceği açıklandı.

Uraloğlu, “TÜRASAŞ'ın ürettiği bu vagonlar, milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demir yollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak.” ifadelerini kullandı.

TÜRASAŞ’IN YÜKSELİŞİ

TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki tesislerinde üretilen lokomotif, elektrikli tren seti ve yük vagonlarının, Türkiye’yi raylı sistemlerde küresel oyuncu konumuna taşıdığını belirten Uraloğlu, "TÜRASAŞ, sadece Türkiye'nin değil, küresel demir yolu sektörünün de parlayan yıldızlarından oldu." dedi.

Sivas’ta 74 yıl aradan sonra açılan Boji Üretim Fabrikası ile bölgeye yatırım ve istihdam sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, son alımla 268 nitelikli işçinin kuruma dahil edildiğini, işlemleri tamamlanan 240’ının göreve başladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Sivas’ın kara yolu altyapısında büyük gelişmeler kaydettiğini söyledi. Bugüne kadar 202 milyar liralık yatırım yapılan ilde, bölünmüş yol uzunluğu 24 kilometreden 836 kilometreye çıkarıldı.

Yıldızeli İstasyonu’na bağlanacak Çamlıbel Tüneli Projesi'nin ihalesinin 23 Eylül'de yapılacağı, Kuzey Çevre Yolu Projesi’nin tamamlandığı ve yatırım programına teklif edildiği bilgisi paylaşıldı.

VAGONLAR AVRUPA’DA DA KULLANILACAK

TSI sertifikasına sahip olan askeri vagonların Avrupa demir yollarında da kullanılabileceği belirtildi. Uraloğlu, “Sadece kendimiz kullanmayacağız, dünyanın birçok yerine satarak döviz girdisi de sağlamış olacağız.” diyerek ihracat hedeflerine işaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de törende yaptığı konuşmada, “NATO’nun önümüzdeki 5 ve 10 yıllık planlamasında büyük yatırımlar yapılacak. Sivas TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü bu yatırımıyla zırhlı araçların taşınmasında çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak.” dedi.

Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay da katıldı. Koçbay, Bakan Uraloğlu’na teslim edilen vagonun maketini takdim etti.