Çalışanlar dikkat! 2026 yılı yemek kartı ücretleri belli oldu

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği günlük yemek kartı ücreti (yemek bedeli) için 2026 yılı tarifesi netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 OLDU

Bakanlık tarafından 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran, geçen yılki yüzde 43,93’lük orana kıyasla bir düşüşü işaret ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, yeniden değerleme oranının hesaplama esaslarına da değinildi. Tebliğde, bu oranın Vergi Usul Kanunu’nun (mükerrer 298’inci maddenin B fıkrası) gereğince, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayı da dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, 2025 yılı için oran, yüzde 25,49 olarak kaydedildi.

YEMEK KARTI ÜCRETİNDE YÜZDE 25,49 ZAM

Belirlenen yüzde 25,49’luk artış, çalışanların günlük yemek kartı ücretlerine de doğrudan yansıdı. 2025 yılında günlük 240 TL olarak uygulanan yemek kartı bedeli, önümüzdeki sene (2026) itibarıyla aynı oranda zamlanacak.

Buna göre, 2026 yılında çalışanların günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL olarak uygulanacak.