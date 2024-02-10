Çiftçiler dikkat! Toplamda 2 milyar TL destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin hesaplarına toplamda 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesi aktarılacağını duyurdu.

Çiftçiler dikkat! Toplamda 2 milyar TL destek ödemesi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı desteklerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

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