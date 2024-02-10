Çiftçiler dikkat! Toplamda 2 milyar TL destek ödemesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin hesaplarına toplamda 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesi aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı desteklerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.