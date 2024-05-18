Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi! Detayları Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Toplamda 72 milyon 554 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 🌾 pic.twitter.com/f0QhwQTrdf— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 17, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından çiftçileri yakından ilgilendiren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.