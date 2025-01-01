Çin'den ithal otomobillere vergi zammı
Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçlara uygulanan ek gümrük vergisi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte bu tür otomobillerin ithalatında toplam gümrük vergisi oranı yüzde 60'a çıktı.
Yayınlanma:
Çin'den ithal otomobillere vergi zammı geldi. Hibrit araçlara ve içten yanmalı uygulanan ek gümrük vergisi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı.
Bu düzenlemenin ardından bu tür araçların ithalatında toplam gümrük vergisi oranı yüzde 60'a yükseldi.
Yürürlüğe giren yeni vergi oranı ile Çin'den ithal edilen araçların Türkiye pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde etkileyeceği öngörülüyor.
Vergi artışıyla yerli üretimin teşvik edilmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.
2024 Temmuz ayında Çin menşeli elektrikli otomobiller için yüzde 40 ek vergi getirilmişti.