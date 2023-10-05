Çukurören Biberi Kurutuluyor

Bilecik’in ünlü “Çukurören biberi”nin kurutma işlemi başladı. Tescilli biberler öğütüldükten sonra iç piyasaya sürülüyor.

Çukurören Biberi Kurutuluyor
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Bilecik’in Çukurören köyünde üretilen biberler kuruması için balkon, pencere, cumba ve tavana asılmaya başladı.

Özenle toplanan biberleri tarım işçisi kadınlar iplere dizdi. Coğrafi işaret ile tescillenen Çukurören Biberi kuruyup, öğütüldükten sonra iç pazara sunuluyor. Çukurören’de göçmenler yaşıyor. Göçmenlerin yanlarında getirdiği biber tohumları 160 yıl sonra bir marka oldu. Genetiği bozulmayan biber aromasıyla dikkatleri çekiyor. Köyde 35 çiftçi 200 dekar alanda biber yetiştiriyor. Bu yıl rekoltenin 500 ton olması bekleniyor.

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# Bilecik # biber
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