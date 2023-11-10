Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Özbekistan'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

"Asgari ücretle emeklilere yapılacak zamla ilgili bir açıklamanız olur mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız. Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz." yanıtını verdi.

Sürekli olarak "Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz." dediklerini ve sözlerini tuttuklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: