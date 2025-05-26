Dev bankadan altın tahmini: Rekor bekleniyor

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu gelişmelerin ardından, ABD merkezli Citi Bank’tan ons altın için dikkat çeken bir tahmin geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dev bankadan altın tahmini: Rekor bekleniyor
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Banka, önümüzdeki 0-3 aylık dönemde altının ons fiyatının eski rekor seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Analizde, ons altının bu süreçte 3.100 ile 3.500 dolar aralığında konsolide olabileceği ifade edildi.

Citi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının ve küresel risklerin etkisiyle altının yeniden yükseliş trendine girdiğini belirtti. Ayrıca, yatırımcıların dolar yerine altını tercih etmeye başlamasının bu yükselişi desteklediği vurgulandı. Bu eğilimin merkez bankalarının rezerv politikalarında da kendini gösterdiği belirtildi.

Banka, değerli metallerdeki diğer tahminlerini ise değiştirmedi. Platin için 3 aylık hedef 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons seviyesinde sabit kaldı.

Geçtiğimiz hafta kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen ons altın, haftaya yatay bir seyirle başladı. Haftanın son işlem gününde 3.286-3.366 dolar aralığında işlem gören ons altın, günü 3.358 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk saatlerinde ise 3.348 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişin ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle gram altında da sakin bir görünüm hakim. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 4.121 ila 4.221 lira arasında hareket eden gram altın, günü 4.201 liradan kapattı. Yeni günde ise sabah saatlerinde 4.198 lira seviyesinde yatay seyrediyor.

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