Dev zincir market konkordato istedi

Yüksek enflasyonun etkisiyle birçok işletme gibi sıkıntıya giren firma, borçlarını yeniden yapılandırmak için mahkemeye başvurdu.

“Bir gün değil her gün indirim” sloganıyla tanınan geniş şube ağına sahip Başkent Gross hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay süreyle koruma süreci başlattı. Bu sürenin 15 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Geçici mühlet süresi sona ermeden, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Bu kapsamda, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.00’de duruşma yapılacağı açıklandı. Mahkeme, duruşmaya katılmak isteyen alacaklıların, itiraz gerekçelerini en az üç gün önceden yazılı olarak sunmaları gerektiğini duyurdu.