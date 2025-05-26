Dev zincir market konkordato istedi

Ankara merkezli market zinciri Başkent Gross, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dev zincir market konkordato istedi
Yayınlanma: Güncellenme:

 Yüksek enflasyonun etkisiyle birçok işletme gibi sıkıntıya giren firma, borçlarını yeniden yapılandırmak için mahkemeye başvurdu.

“Bir gün değil her gün indirim” sloganıyla tanınan geniş şube ağına sahip Başkent Gross hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay süreyle koruma süreci başlattı. Bu sürenin 15 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Geçici mühlet süresi sona ermeden, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Bu kapsamda, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.00’de duruşma yapılacağı açıklandı. Mahkeme, duruşmaya katılmak isteyen alacaklıların, itiraz gerekçelerini en az üç gün önceden yazılı olarak sunmaları gerektiğini duyurdu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında düşüşteBIST 100 endeksi günün ilk yarısında düşüşteEkonomi
Prizden çıkan dehşet: Gizli kamera düzeneği ortaya çıktıPrizden çıkan dehşet: Gizli kamera düzeneği ortaya çıktıYurt
market iflas etti
Günün Manşetleri
Gizli kamera düzeneği ortaya çıktı
Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı
Künefeci görünümlü FETÖ zinciri
Suç örgütlerine büyük darbe!
4 günde 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Vatan Partisi’nden Edirne'de NATO/ABD'ye karşı bağımsızlık yemini
Vatan Partisi NATO'nun karşısına dikildi
Bir haftada yarım milyondan fazla sürücüye ceza
Vatan Partisi'nden NATO Mitingi
Dolmabahçe'de sürpriz zirve
Çok Okunanlar
Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
BİM 3 haziran aktüel kataloğu BİM 3 haziran aktüel kataloğu
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı