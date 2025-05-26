5,3 büyüklüğünde deprem oldu: Deprem riski var mı?

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 17.47’de, yerin yaklaşık 50 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssünün Hokkaido eyaletine bağlı Urakawa kasabası olduğu belirtildi.

Deprem, Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedildi. Yetkililer, sarsıntı sonrasında tsunami riskinin bulunmadığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı. Japonya'da sıkça meydana gelen depremler nedeniyle ülkede gelişmiş erken uyarı ve afet hazırlık sistemleri bulunuyor.