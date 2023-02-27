Dış ticaret açığında rekor artışlar sürüyor: 269 milyar liraya yükseldi

Türkiye ekonomisi Ocak ayında rekor dış ticaret açığı verdi. TÜİK verilerine göre, ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.4 arttı.

14 milyar 237 milyon dolar yani yaklaşık 269 milyar liraya yükseldi.



Ocak'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı; 19,4 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 20,7 artarak 33,6 milyar dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocakta 1,8 milyar dolar olarak kaydedildi.



İhracat ve ithalatta ülke dağılımında ise değişiklik görülmedi.



Ocak ayında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla; ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve İtalya takip etti.



En fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı sırasıyla; İsviçre, Çin, Almanya ve ABD izledi.