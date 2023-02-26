İnşaat sektöründen sabit fiyat taahhüdü

TOBB çatısı altındaki inşaat malzemesi üreticisi firmalar, deprem bölgesine yönelik fiyat sabitleme kararı aldı. Hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece inşaat malzemesi ürünlerinde fiyat artışı yapılmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki inşaat sektörü temsilcileri, deprem konutlarının hızlı ve güvenilir inşaası için fiyat sabitleme kararı aldı.

7 sektör meclisi adına basın açıklaması yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyatların sabitlendiğini belirtti.

"Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıyorlar." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, depremin ilk gününden itibaren devlet yetkilileri ile koordineli yardım yapıldığını belirtti. TOBB olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkinin sağlandığını kaydedildi.

# tobb

Benzer Videolar

"Bütün sanayiciler fabrikalarını açsın üretim devam etsin" "Bütün sanayiciler fabrikalarını açsın üretim devam etsin"
Bakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı Bakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı
3 milyar lira hesaplara yatacak 3 milyar lira hesaplara yatacak
"Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı" "Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Konteyner vurguncuları Konteyner vurguncuları
Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de
Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı
Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı? Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı?
Deprem bölgesinde yeni tedbirler devreye alınıyor Deprem bölgesinde yeni tedbirler devreye alınıyor
Depremde zarar gören araçlar ne olacak? Depremde zarar gören araçlar ne olacak?
Afşin'de çiftçiliğin canlandırılması için ne yapılmalı? Afşin'de çiftçiliğin canlandırılması için ne yapılmalı?
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 ŞUBAT 2023)
3 26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
4 26 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
5 İstanbul'da büyük deprem olacak mı? tartışması: Hangi uzman ne diyor?