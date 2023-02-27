TZOB: "Tarım arazileri artık imara açılmamalıdır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanılan depremin ardından bölgedeki üreticilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirdi. Bayraktar, deprem bölgelerinde en önemli sorunlardan birinin tarım alanlarının imara açılması olduğunu vurguladı:

- Bu büyük felakette yapıların sadece güvensiz olması değil, tarım alanlarının yumuşak zemini üzerine yapılması da etkili olmuştur. Deprem bölgesinde tarım alanlarının imara açılması sorunu vardır.

Bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Bayraktar, üreticiler için yapılması gerekenleri sıraladı:

- Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmelidir. Bu bölgede üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarını artırır, ayrıca tarım sektörünün küçülmesine neden olur. Çiftçilerimizin enkaz altında kalan makine ve ekipmanları zarar gördüğü için bu konuda da destek verilmelidir. TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri ellerindeki arpa ve diğer yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmelidir. Özellikle tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması gerekiyor. DSİ bu konuda gerekli tedbirleri almalı, üreticilerin su sıkıntısına girmesini önlemelidir.

Birlik Başkanı, enerji şirketlerinin üreticilerden elektrik borçlarını tahsis etmeye çalışmasına ise tepki gösterdi: