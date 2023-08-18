Dışişleri Bakanlığı aday konsolosluk ve ihtisas memur alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Peki başvuru şartlar neler?2023 Dışişleri Bakanlığı 110 memur alımı!

Dışişleri Bakanlığı memur alımı ilanı yayımladı. İlana göre aday konsolosluk ve ihtisas memur alımı yapılacak. Sınava başvurabilmek için adayların belirli koşulları sağlaması gerekiyor. Peki 2023 Dışişleri Bakanlığı memur alımı şartları neler? Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru nasıl yapılır, sınav ne zaman? İşte yanıtları...

PEKİ NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Giriş sınavı başvuruları 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 09:00'da başlayacak ve 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 18:00'de sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 no.'lu "Dil" kategorilerinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak,

d) (8 no.'lu "Bilişim ve Bilgi Teknolojileri" kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık

eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak.

e) (9 no.'lu "Destek Hizmetleri" kategorisinden yapılacak başvurular için) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin matematik veya matematik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği veya elektrik mühendisliği bölümlerinden mezun olup, ayrıca İngilizceden en az 70 düzeyinde YDS/e-YDS puanı bulunmak.