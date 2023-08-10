Doğal Gaz yüklü dev gemi yarın Türkiye'de olacak!

Cezayir'in Arzew limanından hareket eden Berge Arzew isimli LNG gemisinin yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerine göre gemi, Kıbrıs açıklarında yolculuğuna devam ediyor. 138.089 metreküp kapasiteli gemi, Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi'ne yanaşacak. Bahamalar bandıralı gemi 2004 yılında inşa edildi.

DEV DOĞAL GAZ (LNG) GEMİSİ YARIN HATAY DÖRTYOL'DA OLACAK!

Türkiye, doğal gaz depolarını dolu tutmak, arz güvenliğini artırmak ve enerji sektöründeki merkezi oyuncu konumunu güçlendirmek için LNG alımlarına devam etmektedir. Uzun süredir Yerli ve Milli Enerji-Maden Politikası ile çok sayıda yatırım yapan Türkiye, jeopolitik ve arz risklerini de göz önünde bulundurarak kış sezonu için pazarını sürekli olarak çeşitlendiriyor. Uluslararası gemi takip verilerinden edinilen bilgilere göre, 5 Ağustos'ta Cezayir'den hareket eden LNG gemisi, halen Kıbrıs açıklarında seyir halinde. 138.089 metreküp kapasiteli geminin yarın Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesine yanaşması planlanıyor.

LNG NEDİR? NE İŞE YARAR?

LNG, "Liquefied Natural Gas" teriminin kısaltmasıdır. Bu, doğal gazın sıvılaştırılarak daha yoğun bir formda depolanmasını ve taşınmasını sağlayan bir enerji taşıma yöntemidir. Doğal gaz, çoğunlukla metan gazından oluşur ve genellikle gaz halinde doğal gaz hatları veya tankerler aracılığıyla taşınır. Ancak doğal gazın hacmi, gaz halinde büyük olabilir, bu da taşıma ve depolama süreçlerini zorlaştırabilir. LNG, doğal gazı düşük sıcaklıklarda sıvı hale getirerek hacmini büyük ölçüde azaltır. Doğal gazı sıvılaştırmak için özel tesislerde düşük sıcaklıklar ve yüksek basınç kullanılır. Bu sıvılaştırılmış form, daha yoğun bir enerji depolama ve taşıma yöntemi sağlar.

TEMİZ ENERJİ KAYNAĞI LNG

LNG, deniz yoluyla veya tankerler aracılığıyla uzak bölgelere taşınabilir ve depolanabilir. Varış noktasında gaz haline getirilerek enerji üretimi veya diğer kullanımlar için kullanılabilir. LNG'nin çevresel avantajları vardır çünkü yanma sırasında daha temiz bir yakıt olarak kabul edilir, çünkü yanma sırasında daha az kirletici madde ve sera gazı salınımına neden olur. Bu nedenle, enerji tedarikinde çeşitliliği artırmak ve enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak amacıyla birçok ülke LNG'yi enerji portföylerine dahil etmiştir.