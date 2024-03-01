Doğal gaza zam gelecek mi? Botaş duyurdu...

BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) 1 mart itibariyle doğalgaza zam gelip gelmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki doğal gaza zam gelecek mi? İşte yanıtı...

Doğal gaza zam gelecek mi? Botaş duyurdu...
Editör: Orhun Çoban
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BOTAŞ tarafından 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" denildi.

"DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında' herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

# doğal gaz # botaş
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