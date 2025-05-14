Doğu Karadeniz'den 4 ayda 35 milyon doları aşkın Türk somonu ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, 2025 yılının ocak-nisan döneminde 5 bin 249 ton Türk somonu ihraç edildiğini ve bu ihracattan 35 milyon 850 bin 664 dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Kobya, bu dönemde 12 farklı ülkeye Türk somonu gönderildiğini belirtti.

EN BÜYÜK PAZAR RUSYA

Kobya’nın verdiği bilgilere göre, ihracatta Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracatın toplam değeri 23 milyon 257 bin 884 dolar oldu. Rusya’yı sırasıyla 6 milyon 103 bin 117 dolar ile Japonya, 3 milyon 321 bin 887 dolar ile Belarus izledi.

Bölgeden ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi uzak pazarlara da Türk somonu gönderildi.

TRABZON, SOMON İHRACATINDA LİDER

Kobya, bölge ihracatının yüzde 77’sinin Trabzon’dan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, sadece bu ilden 3 bin 978 ton Türk somonu ihraç edildiğini ve 27 milyon 518 bin 674 dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Trabzon’dan yapılan ihracatta da Rusya, Japonya ve Belarus en fazla ihracat yapılan ülkeler olarak öne çıktı.