Dolar 37 liraya yaklaşıyor! Kritik faiz kararı öncesi piyasalarda son durum

Döviz piyasalarında yatay seyir devam ederken, bu akşam kritik bir gelişme bekleniyor. Dolar, istikrarlı bir şekilde 37 liraya yaklaşırken, Euro 40 liranın altına geriledi. FED’in bugün gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı, doların yönü açısından belirleyici olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dolar 37 liraya yaklaşıyor! Kritik faiz kararı öncesi piyasalarda son durum
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Piyasalar, FED’in bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakacağı ancak haziran ayında faiz indirimi yapacağı beklentisiyle fiyatlandı. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu yıl daha az faiz indirimi yapacağı beklentisi, dolar üzerinde baskı oluşturdu.

KRİTİK GÜN!

Dolar 37 liraya yaklaşıyor! Kritik faiz kararı öncesi piyasalarda son durum - Resim : 1

FED’in 2025 yılı içinde üç kez faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak bu akşam verilecek mesajlarda faiz indirimi sinyali gelmezse dolar güçlenebilir. Bu durum, altın ve borsa üzerinde baskı oluştururken, elinde dolar tutan yatırımcılar için avantajlı bir tablo ortaya çıkarabilir. Küresel piyasaların gözü, Amerika Merkez Bankası’nın açıklamalarında olacak.

Günün döviz kurları ise şöyle:

Dolar: 36,69 TL (satış) – 36,62 TL (alış)
Euro: 39,96 TL
İngiliz Sterlini: 47,45 TL
İsviçre Frangı: 41,60 TL

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