Dolar bugün kaç TL? 30 Eylül 2025 güncel döviz fiyatları

Dolar düne göre değişim göstermeyerek yüzde 0,00 sabit kaldı, euro ise yüzde 0,11 değer kazandı. Sterlin ise 55,9103 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar en yüksek 41,5889 TL, en düşük 41,4690 TL seviyelerini görerek günü 41,5843 TL’den kapattı. Euro ise en yüksek 48,8974 TL’den, en düşük 48,6165 TL’den işlem görürken günü 48,7891 TL ile tamamladı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Eylül ayının başına göre dolar 0,47 TL artışla yüzde 1,13 değer kazandı. Yılbaşında 35,3663 TL seviyesinden işlem gören dolar, 6,22 TL artışla yüzde 17,58 değer kazandı. Son bir yıl içinde ise dolar 34,1977 TL’den 41,5838 TL’ye yükselerek yüzde 21,60 değer kazancı elde etti.

EURONUN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Euro, Eylül ayının başına göre 0,65 TL artış göstererek yüzde 1,35 değer kazandı. Yılbaşında 36,4849 TL olan euro, 12,36 TL artışla yüzde 33,87 değer kazandı. Son bir yıllık süreçte ise euro 38,1080 TL’den 48,8441 TL’ye yükselerek yüzde 28,17 değer kazancı sağladı.

STERLİNİN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Sterlin, bu ayın başına göre 0,22 TL artarak yüzde 0,40 değer kazandı. Yılbaşında 43,9782 TL olan sterlin, 11,95 TL artışla yüzde 27,17 değer kazandı. Son bir yıl içinde ise sterlin 45,7782 TL’den 55,9274 TL’ye yükselerek yüzde 22,17 değer kazandı.