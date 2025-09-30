İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul’da DHKP/C’ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik olarak, İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul’daki 14 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ateşli silahlar ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatlarıAltın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatlarıEkonomi
AFAD ve Kandilli son depremler: 30 Eylül 2025’te Türkiye’de deprem nerede oldu?AFAD ve Kandilli son depremler: 30 Eylül 2025’te Türkiye’de deprem nerede oldu?Yurt
operasyon dhkp/c
