İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik olarak, İstanbul Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul’daki 14 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ateşli silahlar ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.