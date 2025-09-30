AFAD ve Kandilli son depremler: 30 Eylül 2025’te Türkiye’de deprem nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 30 Eylül 2025 itibarıyla son depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedince "Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor.

AFAD ve Kandilli son depremler: 30 Eylül 2025’te Türkiye’de deprem nerede oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle Kandilli ve AFAD tarafından yapılan güncel açıklamalar önem taşıyor.

30 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler:

Tarih: 30-09-2025
Saat: 07:55:38
Büyüklük: 3.6
Yer: Akdeniz
Derinlik: 6.09 km

Deprem araştırmaları ve hissedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşların bölgelerindeki sarsıntıları takip etmeleri tavsiye ediliyor.

