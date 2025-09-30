AFAD ve Kandilli son depremler: 30 Eylül 2025’te Türkiye’de deprem nerede oldu?

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle Kandilli ve AFAD tarafından yapılan güncel açıklamalar önem taşıyor.

30 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler:

Tarih: 30-09-2025

Saat: 07:55:38

Büyüklük: 3.6

Yer: Akdeniz

Derinlik: 6.09 km

Deprem araştırmaları ve hissedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşların bölgelerindeki sarsıntıları takip etmeleri tavsiye ediliyor.