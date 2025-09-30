Karayollarından sürücülere uyarı: Bu yollar trafiğe kapalı veya kontrollü
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 30 Eylül 2025 tarihli bülteniyle Türkiye genelindeki yol durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Seyahat etmeyi planlayan sürücülere önemli uyarılar yapıldı.
Bültende, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı. İşte il il güncel yol durumu:
TAG Otoyolu (Bahçe Kavşağı–Nurdağı Kavşağı Kesimi 0-1. km): Deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu (Çamlıdere–Kızılcahamam Kavşağı Kesimi 1-4. km): Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. (28.07.2025 – 04.11.2025)
Kocaeli–Yalova yolu (4-25. km): Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yalova–Bursa İl Sınırı–Gemlik–Bursa yolu (32-37. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti kapalı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Bergama–Soma yolu (30-35. km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon–Maçka yolu (5-15. km): Değirmendere 2 ve Değirmendere 4 Köprüleri’nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kayseri–Niğde yolu (5-10. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Eğirdir–Gelendost yolu (42-50. km): Yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
Zonguldak–Devrek–Mengen yolu (39-42. km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Malatya–Yeşilyurt yolu (15-16. km): Kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.