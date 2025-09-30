Karayollarından sürücülere uyarı: Bu yollar trafiğe kapalı veya kontrollü

Bültende, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı. İşte il il güncel yol durumu:

TAG Otoyolu (Bahçe Kavşağı–Nurdağı Kavşağı Kesimi 0-1. km): Deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (Çamlıdere–Kızılcahamam Kavşağı Kesimi 1-4. km): Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. (28.07.2025 – 04.11.2025)

Kocaeli–Yalova yolu (4-25. km): Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yalova–Bursa İl Sınırı–Gemlik–Bursa yolu (32-37. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti kapalı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bergama–Soma yolu (30-35. km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon–Maçka yolu (5-15. km): Değirmendere 2 ve Değirmendere 4 Köprüleri’nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri–Niğde yolu (5-10. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Eğirdir–Gelendost yolu (42-50. km): Yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Zonguldak–Devrek–Mengen yolu (39-42. km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya–Yeşilyurt yolu (15-16. km): Kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.